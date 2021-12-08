Пасажири у крові, багато швидких: з'явилося відео моторошної ДТП за участю рейсового буса під Тернополем

Пасажири у крові, багато швидких: з'явилося відео моторошної ДТП за участю рейсового буса під Тернополем

Рятувальники деблокували потерпілих.

Під Тернополем у середу, 8 грудня, сталась ДТП, у якій за даними поліції, постраждало 9 осіб. У мережі показали відео, як закривавлених пасажирів деблокували з понівеченої маршрутки.

Про це повідомили в ДСНС у Тернопільській області.

ДСНС у Тернопільській області

"Рятувальники провели деблокування потерпілих і передали працівникам екстреної медичної допомоги. Також співробітники ДСНС здійснили заходи, спрямовані на запобігання виникненню пожежі", - йдеться у повідомленні.

ДСНС у Тернопільській області

Також рятувальники опублікували оперативне відео з місця події. На ньому видно, як постраждалих деблокують із понівеченого мікроавтобуса та передають медикам.

ДСНС у Тернопільській області

На місці ДТП працювало багато карет швидкої медичної допомоги. За даними ДСНС у Тернопільській області, в ДТП постраждало 10 осіб.

Обережно, відео 18+

Нагадаємо, на трасі під Тернополем у середу, 8 грудня, зіштовхнулися рейсовий мікроавтобус Mercedes-Benz та автомобіль Volkswagen Passat.