Пасажирські перевезення залишаються збитковими: в "Укрзалізниці" розповіли, чи підвищуватимуть ціни на квитки

Проїзд у більшості потягів нині вже платний, але з великих міст продовжують вивозити людей евакуаційні поїзди, де проїзд безкоштовний.

"Укрзалізниця" поки не планує підвищувати ціни на проїзд у потягах.

Про це 25 квітня в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

"Пасажирські перевезення були і залишаються збитковими, і залишатимуться збитковими найближчий час. Але в мирний час ми завжди були опорою економіки для країни і боролися за свою економіку. Зараз ми розуміємо, що ми стали опорою безпеки країни. І нам треба в першу чергу турбуватися про безпеку нашого населення. Тому - ні, ми не плануємо підвищувати ціни на квитки для пасажирів. Більше того, у нас є хороша кооперація, хороша підтримка Кабінету міністрів, президента України. І я вважаю, що з такою підтримкою від влади нам не доведеться підвищувати ціни на квитки на пасажирські перевезення", - сказав Камишін.

Зараз проїд у більшості потягів платний, але евакуаційні потяги з великих міст все ще безкоштовні.

Нагадаємо, що АТ "Укрзалізниця" оновила інформацію про потяги, які 25 квітня курсують із запізненням через пошкодження залізничних станцій внаслідок обстрілів окупантами.