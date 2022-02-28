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Пасажирські поїзди відправляються із затримками через обстріли - Укрзалізниця

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Пасажирські поїзди відправляються із затримками через обстріли - Укрзалізниця

"Укрзалізниця"

Укрзалізниця повідомляє, що пасажирські поїзди відправляються із затримками через пошкодження контактної мережі внаслідок обстрілів 27 лютого поблизу Центрального вокзалу Києва.

"Просимо слідкувати за табло вокзалу та уважно слухати оголошення", — пише пресслужба Укрзалізниці.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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