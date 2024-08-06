Пасажирський автобус розбився на Хмельниччині: більшість постраждалих – діти

На момент аварії в автобусі перебувало понад 30 дітей, які їхали з Києва на відпочинок.

Небезпечна аварія за участю пасажирського автобуса трапилась у понеділок, 5 серпня, близько 17:45 години у селі Жванець, через яке проходить траса Житомир – Чернівці. У автобусі були діти, які їхали на відпочинок у Болгарію.

Про це повідомив сектор комунікації поліції Хмельницької області.

"61-річний житель Чернівецької області перевозив дітей на відпочинок з міста Київ до Республіки Болгарія. За попередніми даними, водій не врахував дорожньої обстановки, зʼїхав з дороги у селі Жванець, після чого зіткнувся зі стіною нежитлового приміщення", – йдеться у повідомленні.

На момент аварії в автобусі перебувала 31 дитина та кілька дорослих, що супроводжували групу. Внаслідок зіткнення травми отримали семеро дітей віком від 8 до 15 років та 62-річний чоловік. Усі постраждалі госпіталізовані до лікарні. Подробиці щодо важкості травм та стану постраждалих не повідомляються.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило травмування людей (ч. 1 ст. 286 ККУ). Поліцейські встановлюють обставини ДТП. На час слідства пошкоджений транспортний засіб переміщено на штрафмайданчик.

Нагадаємо, в Одесі пожежна машина зіткнулася з вантажівкою. Внаслідок зіткнення постраждали водії обох транспортних засобів та жінка на узбіччі.

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