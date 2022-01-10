Пасажирський літак, який прямував зі Стамбула, не зміг приземлитися у Харкові: у чому причина

Причина - погодні умови, а саме густий туман та погана видимість.
В Харкові через складні погодні умови скасували рейс авіакомпанії Pegasus Airlines, який здійснював рейс зі Стамбула. Через складні погодні умови пілот судна був змушений повернутися назад до Туреччини.
Про це йдеться у розкладі, опублікованому на сайті харківського аеропорту.
Як повідомила пресслужба компанії місцевому видання Newsroom, рейс літака, який мав був приземлитися в Міжнародному аеропорту "Харків" о 14:45, спочатку перенесли на 17:00, а потім і зовсім скасували. Також серед скасованих був рейс у зворотному напрямку, який мав стартувати о 15:45.
Пояснюють, що причиною скасування рейсу стали погодні умови - густий туман та погана видимість. Тому борт повернувся до Стамбула. Як наголошують у пресцентрі аеропорту, інші літаки зараз прилітають та відлітають за розкладом.
Раніше повідомляли, що через технічну несправність з Польщі не зміг вилетіти найбільший літак у світі - український Ан-225 "Мрія".
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