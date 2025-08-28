ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
339
1 хв

Пасажиропотік на кордонах: як вплинув дозвіл на виїзд чоловіків 18–22 років

У Держприкордонслужбі зазначили, що в літній період у будні державний кордон в обох напрямках перетинає у середньому 125–135 тисяч осіб на добу.

Богдан Скаврон
Пункт пропуску на кордоні

Пункт пропуску на кордоні / © ДПСУ

Великий пасажиропотік на західних кордонах України є традиційним для літнього сезону, а дозвіл на виїзд чоловіків 18–22 років не вплинув на його зростання.

У цьому переконують у пресслужбі ДПСУ.

«Літній сезон ще триває, тому загальний пасажиропотік, як і раніше, залишається високим. Традиційно він зростає напередодні та вихідними», — йдеться у повідомленні.

У Держприкордонслужбі зазначили, що в літній період у будні державний кордон в обох напрямках перетинає у середньому 125–135 тисяч осіб на добу, вихідними цей показник сягає 150 тисяч осіб на добу.

«Для прикладу у весняні місяці в будні він тримався на рівні 75-80 тисяч осіб», — зазначили в ДПСУ.

Українські прикордонники нагадали, що інформація про завантаженість пунктів пропуску на західній ділянці кордону регулярно оновлюється на сторінці Західного регіонального управління у Facebook.

Нагадаємо, 26 серпня Кабінет міністрів оновив порядок перетину держкордону, дозволивши чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно виїжджати з України під час воєнного стану.

Для виїзду за кордон українським чоловікам віком від 18 до 22 років включно потрібен буде військово-обліковий документ. Він може бути або паперовим, або електронним.

.

339
