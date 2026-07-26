Пасажирські потяги не доїжджають до Запоріжжя вже третю добу: що сталося

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Пасажирські потяги вже третю добу не доїжджають безпосередньо до Запоріжжя через російські обстріли та безпекову ситуацію в регіоні.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник за результатами робочої поїздки до прифронтового міста.

За його словами, разом із начальником Запорізької обласної військової адміністрації Іваном Федоровим та народними депутатами він перевірив підготовку області до опалювального сезону, захист критичної інфраструктури та виконання комплексного плану стійкості.

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Окрему увагу приділили безпеці залізничної інфраструктури, від якої залежить не лише пасажирське сполучення, а й безперервна логістика держави.

«На жаль, уже третю добу через російські атаки та безпекову ситуацію пасажирські поїзди не курсують безпосередньо до Запоріжжя», — зазначив Калашник.

Під час поїздки посадовці також оглянули енергетичні об’єкти та один з об’єктів водопостачання. За словами Калашника, завдання держави полягає не лише у відновленні пошкодженої інфраструктури, а й у підвищенні її стійкості до можливих нових атак.

Наразі Запорізька область забезпечила резервними джерелами живлення 99,1% об’єктів тепло- та водопостачання. До початку опалювального сезону цей показник планують довести до 100%.

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Потреба регіону у блочно-модульних котельнях становить 22 МВт. Увесь необхідний обсяг обладнання вже законтрактований, а уряд спрямував на реалізацію проєкту 49 млн грн.

Крім того, області необхідно 117 МВт когенераційних потужностей. Очікується, що такі установки стануть основою енергетичної стійкості громад під час можливих відключень.

У сфері водопостачання перший етап підготовки спеціальних проєктів виконаний повністю, другий — на 40%. Основні базові станції мобільного зв’язку також забезпечені резервними джерелами живлення.

Під час наради обговорили можливість збільшення граничного обсягу зберігання пального на об’єктах критичної інфраструктури прифронтових територій із двох до п’яти тонн.

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Також розглянули питання відновлення пошкодженого житла. Для продовження робіт області бракує 150 млн грн. За словами Калашника, необхідне фінансування планують забезпечити найближчим часом.

«Наше завдання — забезпечити людям світло, тепло, воду, транспорт і базові послуги навіть у найскладніших умовах», — підсумував він.

Нагадаємо, що раніше у ніч проти 25 липня російська армія здійснила атаку безпілотниками по Запоріжжю. Внаслідок удару є постраждалі, також виникла пожежа.

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