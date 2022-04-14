"Пасха" чи "Великдень", "куліч" чи "паска": як говорити правильно

Розбираємося, як правильно називати одне з найбільших церковних свят: "Пасха" чи "Великдень"? Яких помилок припускаються українці і як потрібно називати основні атрибути цього дня - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Вже зовсім скоро (17 квітня у католиків та 24 квітня у православних християн) в Україні і світі будуть святкувати одне з найбільших церковних свят - Воскресіння Христове. ТСН.ua та провідні мовознавці нагадують вірянам, як правильно називається саме свято та його атрибути українською мовою.
Так "Великдень" чи "Пасха": що саме українці святкують?
На жаль, багато українців називають це велике свято неправильно, а саме "Пасха". В усіх словниках української мови закріплена назва "Великдень". Також є ще один, церковний, варіант - "Воскресіння Христове". Як зазначає професор філологічних наук Олександр Пономарів, остання назва поширена не лише серед священників, її також використовують в урочистому стилі та в художніх творах.
В словнику української мови Бориса Грінченка взагалі немає слова "ПасХа". Проте в інших словниках його знайти можна, але з певними обмеженнями: "Пасха" (або "Пейсах", "Песах") - свято в іудеїв, в перекладі означає перехід і пов'язане з виходом євреїв з Єгипту, де вони перебували в рабстві.
В деяких регіонах України Великдень називають "Паскою". Особливо поширений цей варіант в розмовній мові та українській мовній церковній традиції. Таку назву можна зустріти і в деяких художніх творах.
Великодні страви: "паска" чи "куліч", "сир" чи "творог"?
За словами професорки і докторки філологічних наук Лариси Масенко в українській мові солодкий обрядовий хліб, який печуть на Великдень, носить назву "паска". Термін походить від єврейської назви свята "Пасха" або "Песах", яке іудеї святкують в березні-квітні. Чому слово прижилося в українській мові? Дослідники вважають, що це можна пояснити спільним проживанням українців і євреїв на одній території. Відповідно, існував взаємовплив як мови, так і кухні та культури.
А ось слова "куліч" в українській мові не існує. Це російський варіант назви обрядового хліба. Дехто вважає, що "паска" - хліб, який готується з борошна, а "куліч" - десерт без борошна, наприклад, з сиру. Лариса Масенко зазначає, що це твердження є абсолютно невірним. Паску можна готувати з борошна і будь-яких інших продуктів.
В останні роки українці також часто використовують ще один русизм, коли говорять про великодні страви. Йдеться про "творог", а також "творожну паску". Варто зазначити, що в українській мові таких слів не існує. Цікаво, що навіть деякі виробники молочної продукції почали використовувати ці терміни. Один з найвідоміших філологів України Олександр Авраменко наголошує, що в Україні потрібно вживати слово "домашній сир" або просто "сир", але аж ніяк не "творог". Якщо ж говорити про "творожну паску", тоді правильно вживати "сирна паска".
Великодня атрибутика: "крашанки", "писанки" чи "яєчка"?
Олександр Авраменко наголошує, що курячі яйця, які традиційно розфарбовують до свята, потрібно називати "крашанками" (якщо вони пофарбовані в один колір) чи "писанками" (якщо вони мають орнамент). Також мовознавець нагадав українцям, що не варто називати цей атрибут великого церковного свята "яєчками", адже це слово означає "парні чоловічі статеві залози".
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