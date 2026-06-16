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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
342
Час на прочитання
2 хв

Паша «Мерседес» знайшов винного в ударі по Лаврі — і це не Росія

Після удару по Лаврі митрополит заговорив про диявола, а не про Російську Федерацію.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Павло (Лебідь).

Павло (Лебідь). / © Getty Images

Скандальний митрополит УПЦ Московського патріархату Павло Лебідь, відомий як Паша «Мерседес» висловився про атаку на Києво-Печерської лаври вночі 15 червня. Втім, путінську Росію він не назвав винуватцем, а побачив у тому «диявольські сили».

Про це стало відомо з його звернення.

«Люди, які вважають, що це вони роблять, — це робить диявол», — наголосив митрополит.

Павло звернувся до історії, зокрема згадуючи і монгольську навалу, і час Російської імперії та Радянського союзу, коли святиню грабували та руйнували. Втім, він промовчав, що останню атаку вчинила сучасна Росія. Водночас, з його слів, пошкодження святині співчувають люди в різних країнах світу — навіть «росіями».

Він також заявив, що «ворог роду людського став не проти людей, а проти Бога» та висловив переконання, що «настане край цим злодіянням».

У зверненні Павло «Мерседес» також кинув звинувачення про нібито переслідування УПЦ МП, мовляв, церква є «гонимою та ненависною»і висловився про нібито про «гоніння» священників. Він заявив про «мерзоту і запустіння» у храмах через людей, які нібито знімають там насмішливі кліпи замість молитов.

Нагадаємо, вночі 15 червня РФ атакувала Києву-Печерську лавру. На території зайнявся загорівся дах Успенського собору. У соборі внаслідок обстрілу сталися сильні пошкодження іконостасу, розписів, фресок, які там перебувають. Багато святинь було евакуйова.

Після атаки Державна служба з етнополітики та свободи совісті озвучила єдину вимогу до УПЦ МП. У відомстві наголосили, що представники мають вийти зі складу російської церкви, яка «давно уже виправдовує зло, дітовбивство і богохульство». Вселенським Патріархом Варфоломієм.

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Дата публікації
Кількість переглядів
342
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