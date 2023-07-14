Пашу Мерседеса взяли під варту: яка причина

Митрополиту УПЦ МП Павлу Лебідю суд змінив запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту. Нове рішення – тримання під вартою до 14 серпня або застава у розмірі понад 33 мільйони гривень.

Про це повідомляє Суспільне.

Що порушив "Мерседес"

Зазначається, що підставою для зміни запобіжного заходу стало порушення одного з обов'язків, які наклав слідчий суддя. Так, Павло Лебідь спілкувався з одним зі свідків у кримінальній справі. Звичайно ж, на засіданні митрополит запевнив, що не знайомий зі згаданою людиною.

Адвокат митрополита Олег Поваляєв подав клопотання, щоб запросити цього свідка й допитати у судовому порядку. Проте клопотання залишили на кінець розгляду справи.

Прокурор Євген Завістовський просить змінити запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою до 1 вересня 2023 року. У такий спосіб хочуть зменшити ризики, зокрема, запобігти спілкуванню зі свідками. Крім того, поза місцем позбавлення волі підозрюваний може спробувати знищити або спотворити докази у справі.

Цікаво, що на суді Павло сказав, що нічого не порушив. Ба більше, митрополит УПЦ заявив, що ніколи в житті "не був на стороні агресора" і "не підтримував Путіна".

Нагадаємо, нещодавно під час спілкування з журналістами митрополит Павло заперечував існування України як суверенної держави. Так, СБУ оголосила йому про нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

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