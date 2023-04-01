"Мерседес на ЗСУ": біля Києво-Печерської Лаври відбувається мітинг проти УПЦ МП (відео)

Біля Києво-Печерської Лаври громадяни зібрались на акцію, з вимогою виселити представників УПЦ Московського патріархату з української святині.

Про це повідомляє Радіо свобода.

Декілька сотень учасників акції прийшли до Києво-Печерської Лаври. В руках у протестувальників українські прапори, а також плакати за надписами "пашу в рашу", "московський патріархат — за російським кораблем", "геть московських попів". При цьому вони скандують: "Мерседес на ЗСУ".

Біля входу до лаври зібралась невелика кількість представників УПЦ МП, які влаштували молебень. Священики Московського патріархату виставили колонки та намагаються перекричати протестувальників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що обрання запобіжного заходу колишньому наміснику Києво-Печерської Лаври митрополиту Павлу Лебедю у Шевченківському суді було перепризначено на сьогодні, 1 квітня.

Крім того, ми раніше інформували, що 1 квітня СБУ вручила підозру митрополиту УПЦ (МП) Павлу, у його резиденції проходить обшук (фото).

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