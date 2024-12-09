Паспорт жінки, вигляд чоловіка: на кордоні з Польщею зловили "Іванку" (фото)

На кордоні з Польщею зловили ухилянта "Іванку".

Про це повідомила Держприкордонслужба.

"Під час перевірки потяга до польського міста Холм один із пасажирів надав паспорт громадянки України на ім’я Іванка. Однак зовнішність пасажира надто нагадувала чоловічу. Щоб переконати прикордонників, що він справді жінка, мандрівник пред’явив свідоцтво про народження, нібито отримане повторно після зміни імені та статі. Після додаткової перевірки подорожній зрозумів, що пора зізнаватися: він, 25-річний чоловік, жодних операцій не проводив, та навіть не планував. Його мета – лише перетнути кордон", – йдеться у повідомленні.

Документи псевдоІванки / Фото: Держприкордонслужба України

Свідоцтво про народження "Іванки" / Фото: Держприкордонслужба України

Про виявлення ознак кримінального правопорушення повідомлено Нацполіцію. За спробу незаконного перетину державного кордону складено адмінпротокол.

Нагадаємо, на кордоні з Молдовою чоловік раптово "зцілився" від серйозної вади.

Читайте також: