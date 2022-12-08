Паспорти РФ і кримінальники у монастирях: що виявили під час нових обшуків єпархій УПЦ МП (фото)

Зокрема, у чоловічому монастирі УПЦ МП на Житомирщині викрито колишніх кримінальників, які підтримують зв’язок з росіянами.

СБУ провела обшуки в єпархіях УПЦ (МП) на території чотирьох областей – на Херсонщині, Черкащині, Житомирщині та Волині.

Про це інформує пресслужба відомства.

На території єпархій виявлено російські паспорти, пропагандистську літературу, "документи" окупаційних адміністрацій і прапори терористичних "ЛДНР".

Херсон

Під час захоплення Херсону місцевий архімандрит – настоятель Успенського собору був присутній у Кремлі під час оголошення Путіним "анексії" чотирьох українських регіонів.

За декілька днів до деокупації священник-колаборант у супроводі росіян втік до інших захоплених районів півдня України.

На території собору СБУ виявила колекцію ікон, викрадених росіянами з будинку почесного консула Литовської Республіки під час окупації Херсона.

Під час обшуку церковних приміщень були знайдені перепустки, виписані на ім’я "федерального советника военно-гражданской администрации РФ" та російські паспорти місцевих священників. Ці паспорти духовенство Московського патріархату отримало цьогоріч під час окупації Херсону.

За викритими фактами розпочато кримінальне провадження за ст. "державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану".

Черкащина

У Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі на Черкащині виявлено прапор так званої "Новоросії" та бібліотеку з пропагандистською літературою російських авторів.

Житомирщина

На території чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії і Скиту у Житомирській області викрито колишніх кримінальників, які підтримують зв’язок з росіянами. Наразі ці контакти перевіряє СБУ.

У ще одному монастирі Житомирщини виявили особу, яка від 2020 року перебуває у загальнодержавному розшуку як безвісти зникла.

Волинь

Під час огляду приміщень Свято-Миколаївського Милецького монастиря (Ковельський район Волинської області) знайдено тексти молитов за країну-агресорку та російські "підручники", в яких вихваляють путінський режим.

Наразі всі вилучені матеріали направлено на експертизу.

Чому влада проводить обшуки у структурах УПЦ МП

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявляв, що Україна забезпечить духовну незалежність своїх громадян, і доручив РНБО виконати низку кроків для виконання цього рішення. 2 грудня Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо заборони в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії. У цьому списку може опинитися і УПЦ МП.

Її очільник митрополит Онуфрій та провідні ієрархи запевняють, що не мають стосунку до РПЦ і патріарха Кирила, який відкрито підтримує війну і вбивства українців. У травні в київському монастирі у Феофанії УПЦ МП навіть зібралася на Собор, в якому заявила про нібито розрив з РПЦ. Водночас Онуфрій не став офіційно оголошувати автокефалію. За пів року УПЦ МП так і не опублікувала свій статут, про який згадував у зверненні президент Зеленський. В цьому документі має бути чітко зазначено, що конфесія не пов'язана з Москвою.

Очільник ПЦУ митрополит Епіфаній пояснив, що де-факто зв'язок УПЦ МП з Москвою залишається.

Водночас чимало священнослужителів УПЦ МП підтримують російську агресію, а на окупованих територіях – відкрито співпрацюють з ворогом. Зокрема, очільники єпархії на Сумщині (Буринська) та Харківщині (Ізюмська) втекли до РФ після деокупації цих регіонів. Очільники єпархій, які опинилися на окупованій території, відкрито співпрацюють з ворогом.

За минулі тижні СБУ провела обшуки в низці єпархій УПЦ МП у всій Україні. Так, обшуки відбулися на Вінниччині, Кіровоградщині, Закарпатті, в Чернівцях, Івано-Франківську, на Рівненщині, Полтавщині, в Почаївській лаврі (Тернопільська область), Києво-Печерській лаврі. Там знайшли пропагандистську літературу, російські гроші і паспорти.