Пастка біля води: сапери попередили про смертельну загрозу від рештків "Шахедів"

Уламки російського дрона

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Уламки збитих «Шахедів» чи інших ворожих безпілотників, які дедалі частіше знаходять на українських пляжах та біля водойм, становлять смертельну небезпеку. Чіпати їх чи намагатися розглянути категорично заборонено.

Про це в етері телеканалу «Київ24» попередив тренер з безпеки Асоціації саперів України Ігор Резніченко.

За його словами, такі об’єкти підступні з двох причин:

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Вибухова загроза: вони часто містять нерозірвані частини боєприпасів, які можуть здетонувати від найменшого дотику.

Хімічна небезпека: уламки можуть бути покриті потенційно небезпечними речовинами, походження яких неможливо визначити на місці.

Експерт зазначив, що вже зафіксовані випадки, коли відпочивальники намагалися самотужжю дістати уламки БпЛА прямо з води. Фахівець наголошує: робити цього не можна за жодних обставин.

Що робити у разі виявлення уламків:

Не наближатися до об’єкта та відійти на безпечну відстань (не менше 100 метрів). За можливості попередити інших людей навколо. Негайно повідомити про знахідку екстрені служби (101 або 102).

Нагадаємо, в Одесі на пляжі днями загинула 26-річна туристка з Києва. Її вбив уламок російського дрона.

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