Пастка для росіян: в ГУР розповіли про успішну операцію біля Степногірська

Українські військові відкинули росіян біля Степногорська / © Associated Press

У лютому українські військові провели складну та надзвичайно ефективну наступальну операцію на Запорізькому напрямку. Бійцям спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України «Артан» вдалося перехопити ініціативу в районі Степногірська та суттєво обмежити наступальні можливості російських загарбників.

Про деталі цієї спецоперації та поточну ситуацію на фронті розповів виданню «24 Канал» боєць підрозділу «Артан» із позивним «Свят».

Захоплення ключових позицій ворога

За словами військового розвідника, під час наступу українські сили вибили ворога з кількох стратегічно важливих точок. Йдеться саме про ті логістичні шляхи, якими окупанти намагалися перекидати нові штурмові групи для подальшого просування на Запоріжжі.

Заволодівши цими рубежами, Сили оборони разом із суміжними підрозділами вибудували значно щільнішу лінію захисту. Тепер противник позбавлений можливості йти напролом і змушений шукати обхідні маршрути. Однак усі спроби ворога атакувати з флангів залишаються марними — окупанти на цій ділянці фронту або методично знищуються, або потрапляють у полон, поповнюючи обмінний фонд.

Брехливі звіти російського командування

Цікаво, що російські командири на місцях продовжують годувати своє вище військове керівництво відвертими вигадками. Вони доповідають до штабів, що їхні підрозділи нібито просунулися далеко за реальну лінію зіткнення.

Керуючись цією хибною інформацією, російське командування постійно кидає в «м’ясні штурми» нову піхоту, навіть коли шанси закріпитися на місцевості дорівнюють нулю. Як приклад «Свят» навів ситуацію довкола населеного пункту Веселянка, що розташований на північний захід від Степногірська. Ворог уже радісно відзвітував про його «контроль», хоча це абсолютно не відповідає дійсності.

«Можу сказати, що станом на зараз Степногірськ, Приморське під нашим контролем. Ніякого противника поверх цих населених пунктів немає. Поки ми тут, будемо противника знищувати. Усі його спроби будуть невдалими», — наголосив боєць ГУР.

Нагадаємо, попри спроби російського командування розтягнути лінію фронту та прорвати оборону ЗСУ українські захисники демонструють успіхи на Слов’янському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Армію РФ загнали до гігантської «кілзони», а новий наступ обертається катастрофою.