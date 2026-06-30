Пастка на дорозі: аномальна спека в Україні нищить міжнародну трасу (фото)

Спека в Україні / © pixabay.com

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На автомобільній трасі М-07 Київ — Ковель — Ягодин, яку називають «Варшавкою», через екстремально високу температуру не витримує дорожнє покриття. Аномальна спека провокує небезпечні зміни на дорозі, що створює серйозну загрозу для водіїв.

Про це пише служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області.

Водіїв закликають бути дуже уважними під час руху цією магістраллю. Через теплове розширення від перегріву бетонні плити на дорозі деформуються, зсуваються та різко піднімаються вгору. Це призводить до утворення небезпечних «трамплінів».

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Дорожники запевняють, що намагаються оперативно виправляти ситуацію, але небезпека на автошляху все одно нікуди не зникла.

Наслідки аномальної спеки / © Фото з відкритих джерел

«Дорожнє покриття систематично обстежується, усі деформації підрядним підприємством ліквідовуються оперативно, але небезпека ще зберігатиметься — спека триває», — наголошують фахівці.

Поліпшення погодних умов найближчим часом не передбачається, оскільки сонце продовжує палити з високою інтенсивністю.

«За прогнозами синоптиків, пік спеки припаде на 1 та 2 липня, коли стовпчики термометрів у південних та західних областях піднімуться до позначок +36…+38°C», — пишуть у дописі.

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Через екстремально високу температуру повітря та ризик руйнування дорожнього полотна вводяться спеціальні правила для водіїв. Керманичам великовагового транспорту нагадують, що через високі показники термометрів на дорогах запроваджуються обмеження для руху фур.

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Нагадаємо, червень закінчиться в Україні спекотною погодою. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 30 червня найвища температура очікується на заході — до +38 градусів. На півночі, в центрі та на півдні повітря прогріється до +30…+35 градусів. Вночі можливі короткочасні дощі в центральних регіонах, ввечері — на заході. У Києві — сухо і спекотно, до +34 градусів. Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку.

До слова, аномальна спека негативно впливає не лише на фізичне, а й на психічне здоров’я. Багато людей відчувають посилення тривоги, дратівливості та панічних атак. Особливу небезпеку високі температури становлять для тих, хто приймає антидепресанти, оскільки ці препарати порушують терморегуляцію організму. Фахівці радять пити більше води, охолоджувати приміщення та звертатися по допомогу до психолога при посиленні симптомів.

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