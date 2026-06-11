Пастка на півдні: ЗСУ перетворили стратегічну трасу на "шосе смерті" для окупантів

Боєць ЗСУ з безпілотником / © YouTube/Генеральний штаб ЗСУ

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Українські війська перетворили ключову магістраль російських окупантів на «шосе смерті», де дрони цілодобово полюють на колони техніки. Ворожа логістика зазнає критичних втрат, а військові перевезення противника на півдні скоротилися на понад 70%.

Про це йдеться у статті The Guardian.

Як траса «Новоросія» стала «шосе смерті»?

Російські окупаційні сили називають цей маршрут «Новоросією». Йдеться про стратегічно важливу транспортну артерію, що проходить через захоплені Москвою українські території та з’єднує Ростов-на-Дону з Мелітополем, Маріуполем і Кримом уздовж узбережжя Азовського моря.

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Втім, останнім часом Сили оборони дали трасі Р-280 інше прізвисько — «шосе смерті». Таку назву вона отримала через активну роботу українських безпілотників, які контролюють повітряний простір над дорогою та завдають ударів по російських транспортних колонах.

Наприкінці травня трасу майже повністю закрили для цивільного транспорту. Для Кремля вона має критичне значення, адже є основним сухопутним маршрутом забезпечення російського угруповання на півдні та дозволяє зменшити залежність від вразливого Керченського мосту, що веде до Криму.

У Мережі з’являються відеозаписи від водіїв, на яких зафіксовані як знищені вантажівки на узбіччях, так і безпосередньо моменти атак дронів.

Цього тижня рух Чонгарським мостом — важливою ланкою маршруту між окупованою частиною Херсонщини та Кримом — було тимчасово зупинено після низки ударів українських БпЛА.

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«Ми бачимо всі пересування та повністю контролюємо ремонтні роботи противника. Ми готові будь-якої миті внести свої далекобійні корективи», — заявили 9 червня у 1-му окремому штурмовому полку України.

Мідлстрайки по логістичних вузлах і маршрутах постачання ворога

За словами українських операторів БпЛА, зокрема військовослужбовців 412-ї бригади «Немезида», у межах посиленої кампанії, відомої як «кампанія мідлстрайків», уже знищено десятки вантажівок і паливозаправників. Метою цієї кампанії є російські об’єкти на глибині від 20 до 200 км від лінії фронту. Основний акцент робиться на логістичних вузлах і маршрутах постачання. У травні президент України Володимир Зеленський повідомив, що від лютого інтенсивність таких ударів зросла вчетверо.

«Кількість ударів на дистанції понад 20 кілометрів зараз удвічі перевищує показники березня. А порівняно з лютим їх стало в чотири рази більше. І ця тенденція лише посилюватиметься. Це один із наших ключових пріоритетів», — заявив Зеленський 5 травня.

Через три тижні міністр оборони України Михайло Федоров ще чіткіше окреслив цілі кампанії. Він наголосив, що йдеться про «логістичний локдаун» противника, а додаткові ресурси та безпілотники передаються тим підрозділам, які демонструють найкращі результати.

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«Наше завдання зараз, відповідно до доручення президента, — максимально посилити середні удари та у взаємодії з військовими створити повне логістичне блокування противника», — заявив Федоров.

Його формула проста: ворог «більше не почуватиметься в безпеці навіть на великій відстані від фронту».

Наслідки ударів по російській логістиці

Наслідки для російської логістики вже стали відчутними. Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді повідомив, що за останні два тижні обсяги військових перевезень цією магістраллю впали на 71%.

Українські оператори БпЛА не поспішають розкривати всі подробиці нової тактики. Водночас її основою, ймовірно, стало масоване застосування роїв дронів для ударів по логістичній інфраструктурі — дорогах, мостах і залізничних маршрутах. Масштаби таких атак, схоже, стали несподіванкою для російських військ.

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За наявною інформацією, важливу роль у цих операціях відіграють американські безпілотники Hornet. Їхні оператори використовують алгоритми штучного інтелекту для пошуку та ідентифікації вантажного транспорту.Ці апарати літакового типу, розміром приблизно з велику дошку для серфінгу та радіусом дії близько 150 км, застосовуються для практично безперервного патрулювання й атак на російські колони. Одним із перших наслідків таких ударів стали проблеми з постачанням пального до Криму.

Крім того, українські військові, ймовірно, використовують новий вітчизняний дрон літакового типу Morrigan. Цей двометровий апарат може запускатися з катапульти або спеціальної напрямної рейки, що дозволяє обходитися без злітно-посадкової смуги чи аеродрому.

Один із російських чиновників також припустив, що під час операцій застосовуються міни, які доставляються та скидаються з повітря.

Російський гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький повідомив про дію «комплексної системи дистанційного мінування», яка реагує на рух. Він також закликав водіїв «обмежити поїздки, якщо вони не є абсолютно необхідними».

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Унаслідок цих атак уздовж доріг накопичуються обгорілі залишки російських вантажівок. Колони дедалі частіше намагаються оминати основні магістралі, щоб зменшити ризик виявлення та ураження.

Нова тактика України привернула увагу незалежних військових аналітиків, зокрема американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Українські удари середньої дальності вже досягають помітного оперативного ефекту, зокрема знижують здатність Росії використовувати ключову автомагістраль, що з’єднує Росію з окупованим Кримом, а також наземні лінії комунікації навколо Донецька», — зазначила організація у своєму нещодавньому звіті.

21 травня російський гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо підписав розпорядження, яким обмежив рух цивільних вантажівок на ділянці траси Р-280 вздовж узбережжя Азовського моря.

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Коментуючи наслідки українських ударів, Сальдо порівняв ситуацію з блокадою Ленінграда:

«Це цинічне варварство. За своєю жорстокістю ці дії нагадують фашистську блокаду Ленінграда, коли ворог намагався залякати людей, розірвати зв’язки між територіями та зламати волю цивільного населення».

Нагадаємо, 11 червня керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомив про повне знищення Чонгарського мосту після атак ЗСУ. Окупаційна влада приховує масштаб руйнувань.

Україна успішно наближає ізоляцію Криму, знищуючи логістику окупантів за допомогою дронів власного виробництва. Як пише у статті для The Telegraph британський полковник Річард Кемп, атаки на Керченський міст змусили РФ перейти на вразливий «сухопутний коридор», який постійно атакують українські безпілотники, позбавляючи ворога пального та боєприпасів. Окрім фронтових успіхів, Україна ефективно нищить інфраструктуру в глибині Росії та застосовує інноваційні системи РЕБ, хоча перевага у війні дронів залишається динамічною та потребує постійної адаптації.

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