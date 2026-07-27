Пастка під виглядом "вечірки": на Харківщині затримали агентів ФСБ, які планували вбити десятки воїнів ЗСУ

Затримання агентів ФСБ / © СБУ

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Військова контррозвідка Служби безпеки запобігла серії кривавих терактів на Харківщині. Російські спецслужби планували масово отруїти українських військових на фальшивій «благодійній» вечірці та підірвати 10-кілограмову бомбу. Унаслідок спецоперації затримано двох агентів ФСБ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, спецоперацію з викриття ворожих агентів особисто координував очільник СБУ генерал-майор Олександр Поклад.

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Почали з підпалів, а закінчили спробою масового вбивства

Обох фігурантів російські куратори знайшли через Telegram-канали, де ті шукали «легкого заробітку». Спочатку зрадники проходили «перевірку»: знімали на відео потрібні окупантам об’єкти та підпалили автомобіль українських захисників.

Переконавшись у лояльності виконавців, фсб доручила їм реалізувати значно масштабніший і жорстокіший план.

Пастка під виглядом «благодійності»

Зрадники орендували заміський будинок під Харковом і дали оголошення в місцевих Telegram-каналах про проведення «благодійної тематичної вечірки». Справді, на захід відгукнулися кілька десятків людей, більшість із яких — українські військові.

За задумом російських спецслужб, під час вечора агенти мали непомітно підсипати в напої присутнім смертельну отруту.

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10 кілограмів вибухівки та затримання на гарячому

Паралельно з підготовкою до отруєння зрадники готували потужний теракт. Від куратора вони отримали завдання зібрати саморобну бомбу з вибуховою частиною у 10 кілограмів.

Проте контррозвідники СБУ спрацювали на випередження: одного з агентів затримали просто на вулиці, коли той ніс готову бомбу в рюкзаку. А його спільницю, жительку Харківщини, взяли в орендованому будинку — саме там вона синтезувала хімічні складові для вибухівки.

Під час обшуків у них вилучили компоненти для СВП та телефони з листуванням із російським куратором.

Затримання агентів ФСБ / © СБУ

Що загрожує зрадникам

Наразі обом затриманим повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

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ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Суд уже обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне їм загрожує найсуворіше покарання — довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Миколаєві затримано агента РФ, який готував убивство військового Сил оборони за допомогою саморобної бомби. Співробітники СБУ затримали зловмисника «на гарячому», коли він саме закладав вибухівку під авто українського воїна.

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