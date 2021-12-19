Пастора запідозрили в пияцтві: виявилося, що його організм самостійно виробляє алкоголь і п'яніє

Пастора запідозрили в пияцтві: виявилося, що його організм самостійно виробляє алкоголь і п'яніє

У чоловіка діагностували рідкісний синдром.

У США дружина боялася, що її чоловік-пастор таємно пив, перш ніж лікарі діагностували у нього рідкісну хворобу, під час якої вуглеводи в організмі перетворюються на алкоголь щоразу, коли він їх споживає.

Про це повідомляє DailyMail.

У 37-річного церковного пастора Адама Стампа з Піттсбурга, штат Пенсільванія, діагностували рідкісний синдром автопивоварного заводу.

Його дружина Яна була впевнена, що їі чоловік веде "подвійне життя" і таємно вживає алкоголь. Одного разу дані алкотестера, коли пастор був за кермом, показали, що в його крові є достатньо алкоголю, хоча весь ранок подружжя провело в церкві і не споживало жодних алкогольних напоїв. Іноді чоловік не міг себе контролювати, його доводилося заспокоювати.

"Було кілька випадків, коли моя дружина шукала мене, і я був у незнайомих місцях, як-от сад або лежав на підлозі, не пам’ятаючи, як я туди потрапив", - розповів Стамп.

Після відвідування лікарів все стало на свої місця. У чоловіка виявили рідкісний синдром "автопиварного заводу" - його організм сам навчився виробляти алкоголь і п'яніти.

Синдром автопиварного заводу, який також відомий як синдром кишкового бродіння або ендогенне бродіння етанолу, є рідкісним станом, який змушує організм перетворювати вуглеводи в алкоголь у шлунку.

Зараз пастор на суворій дієті без вуглеводів.

Нагадаємо, що на очах у патрульних у Кривому Розі п'яний прокурор зніс зупинку та заснув у кареті "швидкої"

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