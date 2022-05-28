Патріарх Епіфаній розтлумачив хитрість УПЦ щодо "незалежності" від московського Кирила-"вбивці"

У Православній церкві України повідомили, що справжня мета Собору, на якому було ухвалено рішення про повну самостійність і незалежність Української православної церкви від російської - це змінити ставлення до себе українського суспільства без розриву стосунків із Російською православною церквою.

Митрополит Православної церкви України Епіфаній наголосив, що жодного принципо нового статуту на Соборі не було оголошено, оскільки незалежність і самостійність УПЦ в управлінні була оголошена ще в 1990 році.

Про це очільник Православної церкви України Епіфаній розповів в ефірі спільного телемарафону у суботу, 28 травня.

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"Загалом, що стосується російської агресії, ми бачимо, що вони максимально м'які та округлі. Про незалежність і самостійність - ця незалежність і самостійність в управлінні була оголошена ще в 1990 році. І жодного принципо нового статуту на цьому Соборі не було оголошено. Як ми чуємо і читаємо, що виразили незгоду з позицією Кирила Гундяєва. Але цього замало, тому що він благословляє убивати українців. І просто висловити незгоду з позицією - я вважаю, що цього трохи замало. Тому зараз важко говорити, поки ще не опубліковано остаточно рішення цього Собору, не опубліковано ті внесені зміни до статуту", - зазначив настоятель ПЦУ.

Водночас в Правослвній церкві вітають бажання УПЦ до діалогу. В ПЦУ закликали представників Української православної церкви до більш рішучих дій щодо утворення єдиної автокефальної православної церкви.

"Але ми вітаємо бажання до діалогу, яке було заявлено нами на архієрейському Соборі - ми закликали наших співбратів з УПЦ до діалогу, але без попередніх умов і тим більше ультиматумів. Ми закликаємо і надалі до більш рішучих дій ієрархів УПЦ Московського патріархату для того, щоб ми канонічним жертвом утворили єдину автокефальну православну церкву. А ця церква є, яка має Томос - Православна Церква України. Тому ми відкриті до діалогу, ми відкриті до подальших кроків, тому очікуємо від них наступних кроків щодо діалогу", - сказав очільник ПЦУ.

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Настоятель пояснив, де-факто зв'язок УПЦ з Москвою залишається, а де-юре Українська православна церква хоче уникнути закону 2662, який покликаний перейменувати їх, адже вони мають свій керівний центр у країні-агресорці Росії.

"На жаль, що ми прочитали в цих рішеннях Собору, що вони надалі зберігають єдність із вбивцею, патріархом Кирилом, який благословляє вбивати українців. На жаль, вони не відновили стосунки із Вселенським патріархатом, а навпаки підтвердили всі попередні свої рішення. Тому з тим, хто благословляє війну, не зберігається зв'язок. А з тим, хто молиться за українських захисників, молиться за мир і перемогу України, стосунки не відновлені. Тому де-факто ми бачимо, що зв'язок з Москвою залишається, а де-юре у них є бажання, щоби уникнути закону 2662, який покликаний перейменувати їх, адже вони мають свій керівний центр у країні-агресорці", - розповів Епіфаній.

Як повідомлялося, московський Патріарх Кирило продовжує підтримувати вбивства та звірства російських окупантів в Україні. Священнослужитель щоразу вигадує нові виправдання для звірств військових РФ проти українців. Зокрема, він заявив: "Росія – миролюбна країна", а служба в армії Росії – це "подвиг".

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