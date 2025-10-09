"Патріарх Кирило благословив": після російського обстрілу горить храм УПЦ МП

Росіяни влучили в храм УПЦ МП в костянтинівці / © скриншот з відео

Вдень у четвер, 9 жовтня, російські війська завдали удару по місту Костянтинівка Донецької області. Внаслідок влучання в одному з храмів міста виникла сильна пожежа.

Про це повідомив український блогер та журналіст Денис Казанський у Telegram.

Внаслідок російського обстрілу зайнявся Свято-Успенський храм УПЦ МП. Журналіст у своєму дописі прокоментував цинізм удару росіян по об’єкту, який належить до церкви Московського патріархату.

«Костянтинівка. Після обстрілу російських воєнних злочинців горить Свято-Успенський храм УПЦ МП. Допомога від Росії канонічного православ’я. Патріарх Кирило це схвалив та благословив», — написав журналіст.

За словами місцевого мешканця, який перебуває безпосередньо на території храму, після влучання не було можливості загасити займання. Він повідомив, що на місці події немає ані води, ані пожежників. Це ускладнює ситуацію, оскільки вогонь продовжує поширюватися всередині релігійної споруди.

Нагадаємо, російські війська обстріляли Запорізький район у ніч проти 9 жовтня, внаслідок чого постраждала людина і є пошкодження. Через ворожі обстріли загорівся житловий будинок, було пошкоджено газову трубу та лінії електропередач.