Патріарха Філарета госпіталізовано: що відомо

Патріарх Філарет / © ТСН.ua

Реклама

Патріарха Української православної церкви Київського патріархату Філарета госпіталізували в одну з лікарень Києва.

Про це повідомив Митрополит Білоцерківський Євстратій у Facebook.

Що відомо про стан патріарха Філарета

«Київська Митрополія ПЦУ повідомляє, що 9 березня 2026 року у звʼязку із погіршенням стану здоровʼя через загострення хронічних хвороб Святійший Патріарх Філарет був госпіталізований до медичного закладу в Києві», — написав він.

Реклама

Київська митрополія ПЦУ закликає всеукраїнську паству підносити посилені молитви за здоровʼя Святійшого Патріарха Філарета.

Зазначимо, Патріарху Філарету зараз 97 років. Він народився 23 січня 1929 року.

Примирення з митрополитом Епіфанієм

Нагадаємо, 5 листопада митрополит Епіфаній зустрівся у своїй резиденції з Патріархом Філаретом. Саме тоді вони фактично примирилися. Митрополит Епіфаній наголосив, що здобутки Церкви стали міцним фундаментом, який уже не зможуть зруйнувати жодні вороги.

«Слава Богу, що ми можемо так спілкуватися. Треба виявляти любов і постійно дякувати Богові за всі Його благодіяння, — підкреслив Святійший Патріарх Філарет. — Бог є любов. В Царстві Божому панує любов, Бог з любові сотворив світ, постраждав. Тому і ми маємо любити одне одного».

Реклама

Чому раніше стався розкол

На Об’єднавчому соборі у грудні 2018 року УПЦ КП, УАПЦ і частина УПЦ МП об’єдналися в нову церковну організацію — ПЦУ, яка згодом отримала від Вселенського патріарха Томос про автокефалію (незалежність). Проте ексочільникові УПЦ КП Філарету не сподобалося, що він не став главою нової церкви, тому вирішив вийти зі складу ПЦУ і оголосив про «відновлення» УПЦ КП. Його підтримали лише два ієрархи з Росії. ПЦУ на чолі з митрополитом Епіфанієм такого рішення не визнала. Наразі УПЦ КП — це нечисленна структура, яка майже не має парафій, крім Володимирського собору у Києві.