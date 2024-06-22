Patriot, F-16 та дозвіл на удари по РФ: Зеленський про захист від російського терору

Президент повідомив, що дозвіл використовувати західну зброю на російській території поблизу кордонів з Україною допомогло стабілізувати ситуацію на Харківщини. Але необхідні подальші кроки.

Україні потрібна можливість повноцінно відповідати на російський терор. Зокрема необхідні сили і засоби, щоб знищувати російську бойову авіацію у місцях дислокації. Такий крок вкрай важливий для захисту від російських бомб та ракет.

Про це президент України сказав у вечірньому зверненні до українців у суботу, 22 червня.

"Зараз у Харкові ще триває розбір завалів на місці влучання російської авіабомби. Чотири керовані авіабомби вдарили по місту – це абсолютно прорахований терор", – наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що у суботу, 22 червня, одна з російських бомб зруйнувала житловий будинок у середмісті Харкова поруч з автовокзалом. Загалом внаслідок сьогоднішніх атак у місті загинуло три людини, понад 40 людей отримали поранення та важкі травми.

"Ми працюємо, щоб здобути Україні можливість повноцінно відповідати на такий російський терор. Лише від початку цього червня росіяни застосували проти України вже більш ніж 2400 керованих авіабомб, із них близько 700 – проти Харківщини, проти наших позицій, проти наших міст і громад на Харківщині", – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україні вкрай необхідно мати можливість знищувати носії КАБів там, де вони знаходяться, а саме на авіабазах та аеродромах на території Росії.

Президент повідомив, що дозвіл використовувати західну зброю на російській території поблизу кордонів з Україною допомогло стабілізувати ситуацію на Харківщини. Але необхідні подальші кроки.

"Значне зниження російського ракетного терору проти Харкова та області доводить, що це абсолютно реально – убезпечити наші міста й наші громади від російських бомб. Тому сучасні системи ППО для України – "Петріоти", і прискорення тренування наших пілотів для F-16, і, що особливо важливо, достатня далекобійність нашої зброї – це те, що справді необхідно. Необхідно для захисту життя – і виключно для цього", – сказав Володимир Зеленський.

Він також додав, що Україна вдячні за затверджені пакети військової допомоги від партнерів, але тепер необхідно, щоб наші захисники отримали їх у повному обсязі та без затримок.

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