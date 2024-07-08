Patriot і не тільки: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги (список)

Берлін підтвердив передавання Україні третьої системи Patriot та оголосив про новий пакет допомоги.
Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України, в який увійдуть зокрема систему Patriot.
Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду ФРН.
Так, Сили оборони отримають:
- систему Patriot зі запчастинами і ракети до неї;
- 2 самохідних багатофункціональних РЛС TRML-4D (раніше вже було передано 9);
- 9 тисяч боєприпасів до зенітних установок Gepard;
- боєприпаси до танків Leopard 1;
- 55 тисяч 155 снарядів калібру 155 мм;
- 30 розвідувальних БПЛА Vector із запчастинами;
- 200 мобільних пристроїв для глушіння дронів;
- 10 автономних морських катерів;
- 4 інженерних танки Wisent 1;
- броньована евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запчастинами;
- 10 броньованих машин;
- 2 патрульних пікапи.
Також передано 29 терміналів супутникового зв’язку SatCom, окуляри нічного бачення, різні види гвинтівок, кулемети, 40-мм патрони до них, 93 тис. димових гранат, вибухівку та детонатори.
Нагадаємо, минулого тижня посол Німеччини Мартін Єґер повідомив про прибуття в Україну вже третьої системи протиповітряної оборони Patriot, яку передала ФРН.
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