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Patriot і не тільки: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги (список)

Patriot і не тільки: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги (список)

Третій Patriot, морські катери та дрони Vector: що увійшло у новий пакет допомоги від Німеччини / Фото: соцмережі

Берлін підтвердив передавання Україні третьої системи Patriot та оголосив про новий пакет допомоги.

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України, в який увійдуть зокрема систему Patriot.

Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду ФРН.

Так, Сили оборони отримають:

  • систему Patriot зі запчастинами і ракети до неї;
  • 2 самохідних багатофункціональних РЛС TRML-4D (раніше вже було передано 9);
  • 9 тисяч боєприпасів до зенітних установок Gepard;
  • боєприпаси до танків Leopard 1;
  • 55 тисяч 155 снарядів калібру 155 мм;
  • 30 розвідувальних БПЛА Vector із запчастинами;
  • 200 мобільних пристроїв для глушіння дронів;
  • 10 автономних морських катерів;
  • 4 інженерних танки Wisent 1;
  • броньована евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запчастинами;
  • 10 броньованих машин;
  • 2 патрульних пікапи.

Також передано 29 терміналів супутникового зв’язку SatCom, окуляри нічного бачення, різні види гвинтівок, кулемети, 40-мм патрони до них, 93 тис. димових гранат, вибухівку та детонатори.

Нагадаємо, минулого тижня посол Німеччини Мартін Єґер повідомив про прибуття в Україну вже третьої системи протиповітряної оборони Patriot, яку передала ФРН.

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