"Патрон на зв'язку": на Чернігівщині пес вишукує вибухівки і допомагає розміновувати територію (відео)

"Патрон на зв'язку": на Чернігівщині пес вишукує вибухівки і допомагає розміновувати територію (відео)

Чотирилапий помічник очищує землю від російських "подарунків".

У Чернігівській області пес Патрон допомагає піротехнікам розміновувати території. Чотирилапий винюхує, вишукує боєприпаси та вибухвку, після чого гавкотом сигналізує про небезпечну знахідку.

Опісля того, як собака знайшов вибухово-небезпечний предмет, експерти вилучають його для подальшого знешкодження. Відео з маленьким помічником оприлюднили надзвичайники на своєму каналі в "Телеграмі".

"Продовжує допомагати піротехнікам Чернігівщини очищувати землі від російських "подарунків". Маленький пес нагадує про велику небезпеку ВНП і кожного разу сумує, коли хтось не дотримується правил. Тому будьте свідомі, дивіться під ноги і не засмучуйте Патрона", - зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, за даними Асоціації саперів, понад 82,5 тисячі кв. км територій в Україні потребують розмінування.

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