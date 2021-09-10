Патрулі з собаками, авіація та катери: прикордонники взяли під посилену охорону кордон з Білоруссю (фото)

Для охорони державного рубежу залучено спеціальні підрозділи.
Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою.
Про це повідомляється на сайті ДПСУ.
"Державна прикордонна служба України пильно контролює ділянку кордону з Республікою Білорусь. Всі пункти пропуску, які функціонували до цього, продовжують працювати у визначеному режимі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що прикордонне відомство забезпечує посилену охорону державного рубежу. Залучено всі необхідні ресурси, в тому числі спеціальні підрозділи.
"Державний кордон цілодобово патрулюють наряди зі службовими собаками, прикордонна авіація, ведеться спостереження з постів спостереження, а на водних ділянках застосовуються катери Держприкордонслужби", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський на засіданні РНБО доручив побудувати та укріпити державний кордон України. Пріоритетними напрямками є кордони з РФ, Білоруссю та Молдовою. Тут Зеленський поставив термін будівництва — протягом наступного року. Особливу увагу приділятимуть встановленню сучасних систем відеоспостереження та інформування населення.