Патрульна з Дніпра пояснила застосування зброї напарником: пасажир “Ягуара” намагався відібрати її пістолет

Пасажир автомобіля “Ягуар” Джумбері Сілогава, який у Дніпрі чинив опір правоохоронцям і якого було смертельно поранено пострілами із табельної зброї, намагався відібрати пістолет у патрульної поліцейської.

Про це патрульна з Дніпра Анастасія Жила, яка була учасницею цього інциденту, розповіла в ексклюзивному коментарі токшоу "Говорить вся країна" на "1+1 Україна".

Про поведінку водійки та пасажира

Розповідаючи про початок цього інциденту, який закінчився смертельними пострілами, патрульна повідомила, що жінка, яка була за кермом “Ягуара”, відмовилася показати водійське посвідчення і відреагувала “сумбурно”.

"У цей час з пасажирської сторони вийшов чоловік... Відносно працівників поліції він почав виражатися нецензурною лайкою, погрожувати їм та принижувати їхню честь і гідність. Мною була надана законна поліцейська вимога покинути місце події, відійти на 20 метрів для того, щоб він не перешкоджав роботі патрульної поліції. Чоловік її не виконав, з цього стало зрозуміло, що ніякого конструктивного діалогу побудовано не буде з жодним учасником події, то ж моїм колегою був викликаний допоміжний екіпаж”, - розповіла Анастасія Жила.

Про застосування зброї

Коли патрульні поліцейські спробували затримати жінку, яка збиралася покинути місце події в автомобілі, чоловік, який був на пасажирському сидінні (підприємець Джумбері Сілогава, - ТСН.ua), знову втрутився у ситуацію, застосувавши фізичну силу до правоохоронців.

“Коли Сілогава наніс мені декілька ударів в обличчя, після яких я втратила рівновагу та впала на землю, чоловік не припиняв своїх протиправних дій… Він намагався, як я бачила своїм периферійним зором, лежачи на одному боці, заволодіти моєю табельною вогнепальною зброєю. Після чого я вже почула постріли”, - розповіла патрульна.

За її словами, правомірність застосування вогнепальної зброї її напарником повинен встановити суд.

“Єдине, що я можу сказати з цього приводу, що якби він не застосував до нього вогнепальну зброю, то я би зараз з вами не розмовляла", - наголосила Анастасія Жила.

Нагадаємо, у Дніпрі 29 серпня поліцейський застрелив чоловіка, місцевого мешканця Джумбері Сілогаву, який разом зі своєю подругою чинив опір під час затримання. Конфлікт між патрульними та парою зняли на відео діти загиблого, які сиділи в автівці. Бійку та стрілянину також зафіксували бодікамери правоохоронців. ТСН.ua раніше опублікував повну хронологію подій – що відбувалося від зупинки машини до смертельних пострілів.

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