Патрульні катери типу Island прибули із США до України і вже отримали свої назви (фото)

Патрульні катери типу Island прибули із США до України і вже отримали свої назви (фото)

Катери незабаром вони забезпечуватимуть морську безпеку в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Американські катери типу Island, які були передані Україні США в межах надання матеріально-технічної допомоги, увійшли до територіальних вод України. Катери отримали назви "Фастів" та "Суми". Незабаром на них буде піднято військово-морський прапор України.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

Також читайте Зеленський заявив, що США планують надати українському флоту патрульні катери Mark VI

"Сьогодні, 23 листопада, на борту судна "Ocean Grand" з міста Балтімор, штат Меріленд, США в Україну прибули 2 катери типу "Island", які отримали назви "Фастів" та "Суми", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ВМС ЗСУ, кінцева зупинка маршруту – Одеський морський торговельний порт. Також вони мають пройти митний контроль, пройти розвантаження, після чого їх відбуксирують до місць базування та підготують до використання.

Невдовзі на катерах "Фастів" та "Суми" буде піднято Військово-морський прапор України і під командуванням українських екіпажів вони приступлять до забезпечення морської безпеки в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Також читайте Україна отримає від Франції 20 катерів морської безпеки за кредитні кошти: рішення уряду

Додається, що раніше на верфі Берегової охорони США відбувся черговий випуск українських моряків, які пройшли 6-тижневий спеціальний курс додаткової підготовки до служби на катерах типу Island.

Як відомо, катери Island є частиною американського пакета безпекової допомоги Україні на понад 2,5 млрд доларів. Вони призначені для посилення Військово-Морських сил України.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.