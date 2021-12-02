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Патрульні катери типу Island зі США вперше вийшли в Одеську затоку

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Патрульні катери типу Island зі США вперше вийшли в Одеську затоку

Facebook/ВМС ЗС України

Судна отримали назви "Суми" та "Фастів".

Два патрульні катери, які минулого тижня прибули до України зі США, вперше вийшли в Одеську затоку.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 2 грудня.

Судна, які у нас отримали назви "Суми" та "Фастів", Сполучені Штати передали безкоштовно заради зміцнення морської безпеки України. Після огляду й підготовки катери вийшли з гавані до затоки вже під українськими прапорами. На облавках наші екіпажі, які пройшли навчання в США - спеціальний курс додаткової підготовки для служби на катерах типу Island.

Наразі у Балтиморі готують до передачі Україні ще одне таке судно - воно стане вже п'ятим за ліком. 

Як відомо, катери Island є частиною американського пакета безпекової допомоги Україні на понад 2,5 млрд доларів. Вони призначені для посилення Військово-Морських сил України.

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