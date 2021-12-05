Патрульні поліцейські витягли водія з палаючої автівки: відео

Автомобіль Skoda загорівся після ДТП на перехресті на очах у правоохоронців.

В Івано-Франківську на вулиці Коновальця патрульні поліцейські стали очевидцями ДТП, під час якого їм довелося рятувати водія із палаючої машини.

Про це у неділю, 5 грудня, повідомили у пресслужбі патрульної поліції Івано-Франківської області.

“Автомобіль Skoda, виїжджаючи на головну дорогу, не пропустив авто BMW, що там рухалося, внаслідок чого відбулося зіткнення. Відтак авто Skoda спалахнуло”, - йдеться у повідомленні.

Водій палаючої машини не міг самостійно вибратися із вогняної пастки, оскільки від удару заклинило дверцята.

На щастя, очевидцями події були патрульні Юрій Ярош та Святослав Саджінський, які кинулися на допомогу та витягли чоловіка з транспортного засобу.

Медичну допомогу потерпілому надали медики швидкої допомоги, які госпіталізували його до лікарні. Тим часом патрульні за допомогою вогнегасників приборкували полум’я. Загасити пожежу вдалося завдяки допомозі небайдужих водіїв, які зупинилися біля місця аварії.

Нагадаємо, у неділю, 5 грудня, на одній із вулиць на околиці Ужгорода сталося загорання автомобіля Subaru Forester, який належить місцевому журналістові Павлу Білецькому.

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