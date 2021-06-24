Патрульний поліцейський до смерті забив затриманого у Кривому Розі: тепер коп постане перед судом

Патрульний поліцейський до смерті забив затриманого у Кривому Розі: тепер коп постане перед судом

Командир взводу вивіз чоловіка до лісу, де тяжко побив.

Командир взводу полку патрульної поліції м. Кривого Рогу забив до смерті затриманого. Правоохоронець затримав чоловіка під час конфлікту на ринку, однак доставив його не у райвідділ поліції, а на околицю міста до лісосмуги, де побив. Через декілька днів потерпілий не отямився і помер у лікарні.

Як повідомили сьогодні, 24 червня, в пресслужбі Офісу генерального прокурора, інцидент стався у серпні 2018 року. За скоєне патрульний поліцейський постане перед судом.

Прокурори вже скерували до суду обвинувальний акт щодо патрульного поліцейського за фактами перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, та умисного тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до смерті потерпілого (ч.3 ст. 365, ч.2 ст. 121 КК України).

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