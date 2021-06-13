Патрульний загинув в аварії: у нього залишилась дружина та 5-місячна дитина

Хлопець лише цього року приєднався до лав патрульної поліції.

У суботу, 12 червня, в ДТП загинув патрульний Борисполя рядовий поліції Владислав Кірій.

Про це повідомляє пресслужба поліції України.

Він їхав пасажиром в автомобілі, водійка якого попередньо не впоралась з керуванням та виїхала на зустрічну смугу. Автівка зіткнулась з автобусом. Поліцейський загинув на місці.

Загиблому було 24 роки. У нього залишилася дружина та 5-місячна дитина, повідомили у Патрульній службі України.

Кірій цього року приєднався до лав патрульної поліції та проходив навчання в Академії патрульної поліції. За декілька місяців мав вийти на охорону порядку вулиць рідного Борисполя.

Нагадаємо, 10 червня у Вінниці на шаленій швидкості зіткнулись маршрутка та легковик. 27-річний водій авто загинув на місці. Травм зазнали пасажир легковика та водій мікроавтобуса, нині вони у реанімації.

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