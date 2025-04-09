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Патрульним наказали під час контакту з чоловіками перевіряти військово-облікові документи– адвокат
Адвокат каже про факти “пакування” чоловіків після контактів з патрульними.
Працівники патрульної поліції можуть перевіряти чоловіків на те, чи не перебувають вони у розшуку по лінії ТЦК. Йдеться про випадки, коли патрульні приїжджатимуть на той чи інший виклик.
Про це повідомив адвокат з юридичної групи Primus Partners.
З його слів, про це розповідають самі ж патрульні. Мовляв, з’явилася така вказівка.
“Розмовляв зі знайомими співробітниками патрульної поліції. Вони підтвердили мені, що зараз вказівка їм… Мовляв, якщо ви десь виїжджаєте, вас викликають, ви зупиняєте чи перевіряєте, або до вас підійшов чоловік щось запитати…, то обов’язково треба перевірити, чи він не перебуває у розшуку по лінії ТЦК. Тому - якщо у вас, наприклад, сталося ДТП чи інша ситуація і ви потребуєте допомоги Патрульної поліції, то викликати її може бути, скажемо так, небезпечно - якщо ви перебуваєте у розшуку. Вже не одну людину завезли до ТЦК, бо вона перебувала у розшуку”, - наголосив фахівець.
Він каже, що почала з’являтися думка про те, що “тепер страшно звертатись до поліції, бо можуть “запакувати”.
Як повідомлялося, Рада взялася за порушення ТЦК. У парламенті була створена тимчасова слідча комісія з розслідування можливих порушень законодавства під час оборони держави.