Патрульний поліцейський на смерть збив військового на пішохідному переході — подробиці трагедії

У Чернігові сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю правоохоронця. Працівник патрульної поліції, керуючи службовим автомобілем, на смерть збив військовослужбовця на пішохідному переході.

Державне бюро розслідувань (ДБР) вже відкрило кримінальне провадження за фактом загибелі пішохода.

Деталі трагедії та розслідування

Трагедія сталася 30 вересня близько 20:00.

За попередніми даними слідства, поліцейський "не вибрав безпечної швидкості" і скоїв наїзд на пішохода, який саме переходив дорогу у встановленому для цього місці. Військовослужбовець від зазнаних травм загинув на місці.

Попередні перевірки показали, що водій поліцейського авто перебував у тверезому стані.

ДБР відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Наразі призначено низку необхідних експертиз. Саме за їхніми результатами слідчі ДБР ухвалять рішення про повідомлення поліцейському про підозру та обрання запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Чернігівська обласна прокуратура.

