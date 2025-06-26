ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3957
Час на прочитання
2 хв

Патрульний придбав авто всього за 6 тисяч гривень: що не так у декларації

На Вінничині патрульний задекларував Volkswagen за 6 тисяч грн, проте його ринкова ціна — до $12 тис.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Патрульний задекларував авто за 6 тис. грн: яка його справжня ціна

Патрульний задекларував авто за 6 тис. грн: яка його справжня ціна / © autotheme.info

У Вінницькій області поліцейський зазначив у своїй декларації купівлю авто за 6000 грн, тоді як ринкова вартість такої машини становить від $8000 до $12000.

Про це передає «Слідство.Інфо».

Йдеться про заступника командира роти патрульної поліції Івана Марухно з Вінницької області. У декларації поліцейський вказує, що у 2021 році придбав автівку VOLKSWAGEN PASSAT 2011 року за 6000 грн. Проте журналісти з’ясували, що ринкова вартість такої машини становить від $8000 до $12000.

Журналісти видання зателефонували поліцейському, аби дізнатись, як йому вдалося придбати автівку за таку низьку вартість. Проте він відмовився говорити, пояснюючи тим, що в той момент якраз перебуває на службі.

«Я вже і не пам’ятаю, що там, подавав у 2021 році», — сказав коп.

На уточнення, що в декларації за 2024 рік у нього також зазначена ця сума, Марухно відповів лаконічно: «Не можу зараз відповісти, вибачайте».

Окрім автівки поліцейський разом з дружиною задекларував дві земельні ділянки площею 2500 та 20000 квадратних метрів, будинок площею 101,8 квадратних метра та квартиру площею 70,1 квадратних метра у Вінницькій області. Дохід від патрульної поліції у Івана Марухна за 2024 рік склав 431 370 грн.

Його дружина Вікторія Марухно працює головною спеціалісткою відділу фінансування та бухгалтерського обліку Вінницької обласної прокуратури. У 2019 році вона придбала автомобіль ВАЗ-21065 2001 року за 10 000 грн.

Дохід від прокуратури за 2024 рік у неї склав 315 593 грн.

Нагадаємо, що в Україні перевірили декларації посадовців ТЦК. В результаті перевірок НАЗК виявило порушень на 36,8 млн грн.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie