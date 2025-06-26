Патрульний придбав авто всього за 6 тисяч гривень: що не так у декларації

Патрульний задекларував авто за 6 тис. грн: яка його справжня ціна / © autotheme.info

У Вінницькій області поліцейський зазначив у своїй декларації купівлю авто за 6000 грн, тоді як ринкова вартість такої машини становить від $8000 до $12000.

Про це передає «Слідство.Інфо».

Йдеться про заступника командира роти патрульної поліції Івана Марухно з Вінницької області. У декларації поліцейський вказує, що у 2021 році придбав автівку VOLKSWAGEN PASSAT 2011 року за 6000 грн. Проте журналісти з’ясували, що ринкова вартість такої машини становить від $8000 до $12000.

Журналісти видання зателефонували поліцейському, аби дізнатись, як йому вдалося придбати автівку за таку низьку вартість. Проте він відмовився говорити, пояснюючи тим, що в той момент якраз перебуває на службі.

«Я вже і не пам’ятаю, що там, подавав у 2021 році», — сказав коп.

На уточнення, що в декларації за 2024 рік у нього також зазначена ця сума, Марухно відповів лаконічно: «Не можу зараз відповісти, вибачайте».

Окрім автівки поліцейський разом з дружиною задекларував дві земельні ділянки площею 2500 та 20000 квадратних метрів, будинок площею 101,8 квадратних метра та квартиру площею 70,1 квадратних метра у Вінницькій області. Дохід від патрульної поліції у Івана Марухна за 2024 рік склав 431 370 грн.

Його дружина Вікторія Марухно працює головною спеціалісткою відділу фінансування та бухгалтерського обліку Вінницької обласної прокуратури. У 2019 році вона придбала автомобіль ВАЗ-21065 2001 року за 10 000 грн.

Дохід від прокуратури за 2024 рік у неї склав 315 593 грн.

Нагадаємо, що в Україні перевірили декларації посадовців ТЦК. В результаті перевірок НАЗК виявило порушень на 36,8 млн грн.