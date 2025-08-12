ТСН у соціальних мережах

Патрульний-втікач за кордон з Одещини виявився сином депутата від "Слуги народу"

Стали відомі нові подробиці втечі патрульного з Одеської області. Ним виявився син депутата, який, за інформацією ЗМІ, допоміг інспектору уникнути відправлення на фронт.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Ексінспектор патрульної поліції Максим Стандратюк

Ексінспектор патрульної поліції Максим Стандратюк / © скриншот з відео

Ексінспектор патрульної поліції з Ізмаїла Одеської області Максим Стандратюк, який втік з України, виявився сином депутата Саф’яновської сільради Ізмаїльського району від партії «Слуга народу» Сергія Стандартюка.

Про це повідомляє «Думська» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За інформацією видання, Стандратюк-старший від серпня 2022 року також перебуває на посаді секретаря Саф’янівської сільради. Зазначається, що саме батько організував виїзд сина за кордон.

«Максим працював у патрульній поліції Ізмаїла на посаді т.в.о. заступника начальника відділу, але через серію проступків, зокрема водіння в нетверезому стані, його перевели до Одеси на посаду простого інспектора. А тут без татового даху було зрозуміло, що він опиниться першим у черзі на фронт, тому батько і вирішив його вивезти«, — розповів співрозмовник видання.

Нагадаємо, напередодні Патрульна поліція Одещини повідомила, що інспектор патрульної поліції Ізмаїла Максим Стандратюк незаконно виїхав за кордон. Його звільнили зі служби. За інформацією з телеграм-каналів, чоловік міг виїхати до Молдови разом зі своїм бойфрендом.

