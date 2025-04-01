Пацієнтка ледь не загинула: в Одесі судитимуть лікаря, який перелив несумісну кров

Лікарю в Одесі загрожує тюрма за переливання несумісної крові / © УНІАН

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67-річна пацієнтка з Херсонщини ледь не загинула після операції на серці через фатальну помилку лікаря. Анестезіолог Одеської обласної лікарні перелив жінці несумісну донорську кров, що призвело до гострого пошкодження нирок.

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

Після протезування аортального клапана пацієнтці потрібно було переливання. Однак лікар проігнорував обов’язкову біологічну пробу та ввів несумісну другу позитивну групу замість першої. Наслідки виявилися критичними: жінці знадобився екстрений гемодіаліз.

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«За даними слідства, лікар-анастезіолог порушивши протоколи переливання крові, ввів жінці несумісну донорську кров, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді гострого пошкодження нирок», — йдеться в повідомленні.

Лікарю оголосили підозру за неналежне виконання обов’язків із тяжкими наслідками. Йому загрожує до 2 років позбавлення волі. Питання про його відсторонення та запобіжний захід вирішується.

Нагадаємо, в Рівному суд відпустив на волю чоловіка, який скоїв 4 зґвалтування.