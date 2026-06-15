Пауза перед масованим ударом: експерт попередив про нову тактику РФ із застосуванням балістики

Загроза балістики / © ТСН

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Російські війська змінили тактику застосування балістичного озброєння проти України, здійснюючи обстріли так званими «хвилями» задля накопичення ракетного арсеналу.

Про це в етері телеканалу «Київ24» заявив провідний авіаційний експерт Валерій Романенко.

За його словами, затишшя в обстрілах балістикою не означає, що у ворога закінчуються ракети. Навпаки, окупанти спроможні витримувати паузи лише для того, щоб сформувати більші партії ракет для наступних масованих ударів. Експерт наголосив, що така циклічність пов’язана виключно з процесом накопичення, а не з різким стрибком обсягів російського військового виробництва.

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Романенко також навів актуальні дані щодо темпів випуску головної балістичної загрози РФ.

«Орієнтовне виробництво „Іскандерів“ залишається на рівні трохи більш як 60 ракет на місяць», — зазначив аналітик.

Водночас авіаексперт зауважив, що загарбники використовують для ударів по балістичній траєкторії не лише дефіцитні «Іскандери». Зокрема, під час обстрілів Харкова та прифронтових регіонів Росія регулярно застосовує зенітні керовані ракети від комплексів С-400, які адаптовані для ударів по наземних цілях.

Раніше представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про «ахіллесову п’яту» української протиповітряної оборони. Він пояснив, що для української ППО під час відбиття атак досі залишаються проблемою балістичні ракети Росії.

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