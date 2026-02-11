Павербанк ледь не вбив одеситку: вибухнуло прямо в ліжку

Павербанк

В Одесі стався небезпечний інцидент: павербанк вибухнув у ліжку, де спала жінка, завдавши їй опіків.

Про цю історію розповідають одеські пабліки.

За попередньою інформацією, пристрій знаходився поруч із постраждалою під час сну.

Жінка користувалася смартфоном перед сном та залишила зарядний пристрій у ліжку. Раптовий вибух павербанку спричинив опіки, проте на щастя, життю постраждалої нічого не загрожує.

Чому не можна спати з зарядками

Фахівці попереджають: спати з мобільними пристроями на зарядці — небезпечно. Особливо ризиковано, якщо шнур або павербанк перебувають під ковдрою або подушкою.

Тепло від пристрою не розсіюється, він перегрівається та може спричинити займання подушки або матраца.

Дешеві або пошкоджені зарядки, особливо китайського виробництва, підвищують ризик короткого замикання та вибуху.

Навіть оригінальні пристрої Apple можуть несподівано ламатися.

Додаткові ризики смартфонів перед сном

Користування телефоном у ліжку перед сном пригнічує вироблення мелатоніну, що порушує сон, знижує відновлення організму та може негативно впливати на розвиток дітей.

Вчені радять відмовлятися від контактів із гаджетами принаймні за 1,5 години до сну та заряджати телефони поза спальнею.

