Павло Єлізаров

Новим заступником командувача Повітряних сил ЗСУ стане Павло Єлізаров (Лазар), командир спецпідрозділу «Lasar’s group». Його кандидатуру погодив президент Володимир Зеленський, а указ про призначення підписав новий міністр оборони Михайло Федоров.

Єлізаров відповідатиме за розвиток малої ППО і створення загальнонаціонального «антидронового купола». Фактично, на нього покладають відповідальність за протидію «шахедному терору».

Що відомо про Павла Єлізарова

Павло Єлізаров народився у Кишиневі у 1968 році. Займався бізнесом. За інформаціюєю з відкритих джерел, у 2007–2008 роках був заступником міністра транспорту і зв’язку України. З вересня 2009 до квітня 2010 працював заступником голови Державної служби автомобільних доріг України.

2010 року став одним з акціонерів, продюсером та медіаменеджером ТОВ «Савік Шустер Студія».

У лютому 2022 року, від початку повномасштабного вторгнення, став на захист України. Як уточнює «Апостроф», на початку повномасштабного вторгнення вступив до лав Тероборони. Після завершення боїв за Київ Єлізарова та його групу перевели до ССО ЗСУ. Також він брав участь у боях на Запоріжжі. Саме там нібито він почав застосовувати важкі дрони.

У 2025 році закінчив Національний університет оборони України, здобувши стратегічний рівень військової освіти (L-4) та професійну кваліфікацію «офіцер стратегічного рівня».

Що відомо про підрозділ Єлізарова Lasar’s Group

Lasar’s Group вважається одним із провідних підрозділів Сил оборони України у сфері розвитку та застосування БпЛА. У вересні 2025 року він посідав шосте місце в рейтингу підрозділів безпілотних систем СОУ.

Міністр оборони Федоров похвалив командира, що під керівництвом Єлізарова підрозділ Lasar’s group став одним із найрезультативніших у Силах оборони. Саме ця команда знищила техніки ворога на понад 13 млрд доларів. Кожен п’ятий знищений російський танк — результат їхньої роботи. Підрозділ стабільно в топі рейтингу «Армії дронів.Бонус», лише в грудні — 364 гармати та 12 РСЗВ.

«Підрозділ, який створив Єлізаров — Lasar’s Group, є одним з найбільш результативних в Силах Оборони за весь час. Вони не є медійними, це їх кредо, але справи і результати говорять, що це кращі. Як приклад, за грудень вони зайняли четверте місце у рейтингу єБалів, в листопаді було п’яте», — зазначають у DeepState.

За інформацією «Мілітарного», саме Lasar’s Group першими масово запровадили використання важких дронів-бомбардувальників у Силах оборони ще у 2022 році.

Що кажуть у Мережі про призначення

Про призначення Єлізарова позитивно відгукнулися фахівець з радіотехнологій Сергій Бескрестнов на позивний «Флеш» і журналіст-військовослужбовець Юрій Бутусов.

«Це дуже крута і хороша новина. Павло, як і Мадяр, не військовий „за фахом“, але хороший управлінець і менеджер. Підняв, вважайте, з нуля Лазар груп. А для мене головне, що ця людина — чесна, порядна, адекватна і розумна», — похвалив його «Флеш».

«Це дуже резонансне та обнадійливе призначення найбільш компетентної, масштабно мислячої та досвідченої у війні дронів, бізнесі та державному управлінні людини», — зазначив Бутусов.

Головком ЗСУ Сирський позитивно відгукнувся про призначення. Він заявив, щоо особисто знайомий з Павлом із перших днів відбиття широкомасштабної агресії. За словами Сирського, «Лазар» воював на найбільш складних напрямках.

Проте нардепка Мар’яна Безугла стверджує, що Сирський насправді нібито був не в захваті від такого кадрового рішення Федорова і Зеленського.

Раніше президент Володимир Зеленський попередив, що РФ готує новий масований повітряний удар.