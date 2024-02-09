Павлюк, Баргилевич і Маляр: хто може бути в команді нового головкома – ЗМІ

Новим начальником Генерального штабу може стати генерал Анатолій Баргилевич, який наразі очолює Сили територіальної оборони. На посаду командувача Сухопутних військ замість Олександра Сирського можуть призначити першого заступника міністра оборони генерала Олександра Павлюка.

Про це повідомляє "РБК-Україна" із посиланням на джерела у військових колах.

За словами одного зі співрозмовників, у нового головкома склались "дуже добрі" взаємини і з Павлюком, і з Баргилевичем. І обоє вже мали досвід роботи з Сирським.

Водночас одне з джерел видання розповіло, що ще станом на ранок обговорювався варіант призначення Павлюка саме на посаду начальника ГШ, проте "все могло перегратись у лічені години".

"Баргилевич очолював штаб під час оборони Київщини і майже півтора року він очолював штаб ОСУВ "Хортиця", яким керував Сирський. Тому це призначення виглядає цілком логічним", – пояснив співрозмовник.

Крім того, за даними видання, на посаду начальника Головного оперативного управління – заступника начальника ГШ можуть призначити іншого генерала – Олександра Комаренка. Він також працював і з Баргилевичем, і з Сирським. Комаренко зараз керує оперативним управлінням штабу командування Сухопутних військ ЗСУ.

Також, за словами джерел, якусь з цивільних посад може отримати ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр, яка хоче відповідати у команді нового головкома за медіа-комунікації. Ймовірно, її як цивільну особу можуть розглядати на посаду радника зі стратегічних комунікацій головкома. Однак фінального рішення по цьому призначенню ще немає.

Нагадаємо, в четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Новим головнокомандувачем ЗСУ президент призначив генерала Олександра Сирського.

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