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Павлюка звільнили з посади заступника міністра оборони

Павлюка звільнили з посади заступника міністра оборони

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк / Фото: Facebook-сторінка Павлюка

Олександр Павлюк може очолити Сухопутні війська ЗСУ.

Кабінет Міністрів 10 лютого звільнив Олександра Павлюка з посади першого заступника міністра оборони України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. 

За його словами, звільнення пов'язане з переходом Павлюка на іншу роботу.

За даними ЗМІ, Павлюк може обійняти посаду командувача Сухопутних військ замість Олександра Сирського, якого призначили головнокомандувачем ЗСУ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 8 лютого відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Новим головнокомандувачем ЗСУ президент призначив генерала Олександра Сирського.

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