Павлюка звільнили з посади заступника міністра оборони

Олександр Павлюк може очолити Сухопутні війська ЗСУ.
Кабінет Міністрів 10 лютого звільнив Олександра Павлюка з посади першого заступника міністра оборони України.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, звільнення пов'язане з переходом Павлюка на іншу роботу.
За даними ЗМІ, Павлюк може обійняти посаду командувача Сухопутних військ замість Олександра Сирського, якого призначили головнокомандувачем ЗСУ.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 8 лютого відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Новим головнокомандувачем ЗСУ президент призначив генерала Олександра Сирського.
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