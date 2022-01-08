Паводок на Закарпатті: 13-річного хлопця, якого шукали десятки людей, знайшли мертвим

Богдан разом із 24-річним чоловіком повертався додомуз лісу.

На Закарпатті знайшли мертвим 13-річного Богдана, мещканця селища Кобилецька Поляна. Хлопчик зник ще 5 січня.

Про це повідомляє ГУ НП у Закарпатській області.

Наразі правоохоронці розслідують факт загибелі неповнолітнього хлопця з Рахівщини.

"5 січня, близько 21.30, до поліції Рахова надійшло повідомлення про зникнення 13-річного жителя селища Кобилецька Поляна. Відомо, що 24-річний чоловік разом з дитиною повертався з лісу додому на підводі. Перетинаючи річку, стрімкий потік води почав розбивати підводу, в результаті чого місцеві жителі опинилися у водоймі. Після цього 24-річний чоловік доплив до берега, а хлопчик зник у воді. Спершу чоловік намагався самотужки розшукати неповнолітнього, однак, коли пошуки не дали результатів, звернувся до лісника, який і повідомив про подію екстрені служби", - розповіли в поліції.

Поліцейські разом з рятувальниками та небайдужими громадянами негайно розпочали пошуки дитини.

7 січня тіло хлопчика без ознак насильницької смерті виявили неподалік берега річки, за 10 км від місця зникнення.

Нагадаємо, в цей період в регіоні були сильні дощі та витік річкових вод. Рух низкою доріг регіону було обмежено внаслідок підтоплення.

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