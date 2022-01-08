Паводок на Закарпатті: яка ситуація в регіоні станом на 8 січня

Паводок на Закарпатті: яка ситуація в регіоні станом на 8 січня

Опадів не спостерігається, вода сходить самопливом.

Ситуація на Закарпатті, де через негоду вийшли з берегів річки, сьогодні, 8 січня, стабілізується.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 годину 8 січня на території області обстановка стабілізувалась, опадів не спостерігається, вода сходить самопливом", - розповіли рятувальники.

Наразі підтоплень житлових будинків та підвальних приміщень немає.

"Залишаються підтопленими 5 дворогосподарств в Тячівському районі (с. Руське поле) та близько 450 га сільгоспугідь в Хустському районі. Частково відсутнє електропостачання в одному населеному пункті (с. Теребля Тячівського району). Проїзд на дорогах загального користування забезпечено. З початку робіт підрозділами ДСНС відкачано близько 5300 м3 води", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, 13-річного хлопця, якого шукали десятки людей на Закарпатті, знайшли мертвим. Відомо, що 24-річний чоловік разом з дитиною повертався з лісу додому на підводі. Перетинаючи річку, стрімкий потік води почав розбивати підводу, в результаті чого місцеві жителі опинилися у водоймі.

На Закарпатті через потужний дощ підтопило десятки господарств та будинків | Новини України

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