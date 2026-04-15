Павук проник у вухо жінки: дістався майже до барабанної перетинки (відео)

В Івано-Франківську у жінки під час огляду виявили павука, який проник майже до барабанної перетинки.

Кирило Шостак
Павук (ілюстративне фото)

В Івано-Франківську під час профілактичного огляду лікарі виявили у пацієнтки живого павука, який проник майже до барабанної перетинки.

Про випадок повідомляє КНП "Центральна міська клінічна лікарня Івано-Францківської міської ради”.

За її словами, жінка звернулася зі скаргами на закладеність лівого вуха, однак стороннє тіло несподівано виявили у правому.

«Павук зміг проникнути досить глибоко — майже до барабанної перетинки», — зазначила лікарка.

Медик пояснила, що подібні випадки частіше трапляються в теплу пору року. Водночас вона наголосила, що надмірне очищення вух може сприяти проникненню сторонніх тіл.

«Видаляючи сірку повністю, ви позбавляєте вухо природного бар’єра», — додала Мельник.

Лікарі закликають не намагатися самостійно дістати комах із вуха та не заливати рідини, адже це може призвести до травмування. У разі подібної ситуації слід негайно звернутися до фахівця.

Медики також рекомендують проходити профілактичні огляди щонайменше раз на рік.

Нагадаємо, в Україні вперше зафіксували появу рідкісного павука Parasyrisca arabonica, відомого раніше лише в Угорщині та на Південному Уралі. Відкриття стало несподіванкою навіть для досвідчених арахнологів.

Раніше ми розповідали, як припинити боятися павуків.

