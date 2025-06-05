"Павутина", що змінила гру: Україна підриває плани Путіна та Трампа серією точних атак

РФ втратила чимало авіації / © Associated Press

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Удар СБУ по російських літаках стратегічної авіації залишається головною повʼязаною з Україною темою іноземних медіа. Операції України були настільки ж дипломатично виваженими, наскільки й несподіваними, та містили три послання, які мають значення для війни.

Про це пише WP.

«Дії Києва були зухвалими за своєю масштабністю, простягаючись від Полярного кола на північному заході до Сибіру на Далекому Сході Росії. Україна й раніше завдавала ударів по цілях углибині РФ, але ніколи в такому масштабі та з такою складністю, демонструючи здатність наближатися впритул до російських військових об’єктів, які мали б бути серед найбільш захищених», — зазначають журналісти.

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Нещодавніми посиленими ударами по українських містах, які викликали незвичну критику з боку президента США Дональда Трампа, російський диктатор Володимир Путін, схоже, дав зрозуміти, що, на його думку, РФ має перевагу у війні й використовує це в той час, коли Україна, здавалося б, ось-ось втратить підтримку з боку Вашингтона.

«Створення враження марності підтримки Києва може підштовхнути Трампа до виходу з переговорів або до спроби нав’язати Україні невигідну мирну угоду», — ввважє медіа.

По-перше, атакою безпілотників проти російської авіації Україна продемонструвала Трампу, що може використовувати свій розум і наполегливість, аби продовжувати боротьбу.

По-друге, Київ також дав зрозуміти Трампу та своїм європейським союзникам, що, хоча РФ і переважає за чисельністю та озброєнням, Україна все ще здатна завдати значної шкоди російським військовим і її не можна ігнорувати в переговорах. Київ може чинити опір поганій угоді, якщо Трамп спробує її нав’язати — навіть якщо США вийдуть з переговорів, особливо якщо європейські країни продовжать підтримку України.

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Україна надіслала і третій сигнал — підкресливши контраст між своєю поведінкою у війні та діями Росії.

«Нещодавні удари РФ були спрямовані переважно на цивільні об’єкти. Тоді як українські операції, хоча і сягали далеко вглиб російської території, були націлений на військові об’єкти», — додали журналісти.

Нагадаємо, спецоперація СБУ під кодовою назвою «Павутина» спричинила потужний резонанс як у військовому, так і у дипломатичному вимірах.

Попередньо відомо про ураження понад 40 літаків, серед яких — стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160 та літаки-розвідники А-50У на пʼяти військових аеродромах РФ: «Бєлая», «Дягілєво», «Оленья», «Іваново», та «Воскресенськ» Московської області.

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Це 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ.

За даними СБУ, орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації «Павутина», 7 млрд доларів США.