"Паявілась у нас малодєнькая дєвачка": в Києві спалахнув мовний скандал з вчителькою

На жаль, деякі українці під час повномасштабного вторгнення агресора так і не зрозуміли важливість спілкування державною мовою.

Так, у Києві спалахнув черговий мовний скандал за участі вчительки. Вона говорила російською з дітьми, а також закликала їх до розуміння того, що у школі два нові викладачі – чоловік, який одружений, та "малодєнькая дєвачка".

Про це на своїй фейсбук-сторінці написала громадська діячка, депутатка Київської міської ради Вікторія Пташник.

Що відомо про скандал

Політикиня розповіла, що присіла випити кави біля Національного комплексу "Експоцентр Украї́ни" у Києві, натомість стала свідком обурливого інциденту. Так, якась вчителька привела дітей (9-й клас) і пояснює їм зміни у школі й подальші правила навчання жахливою російською мовою.

"Типу жартує: "учітель у нас новий, сколько лєт нє знаю, скажу только, что он женат… Паявілась у нас малодєнькая дєвочка по … (називає предмет) – 21 год, так что прашу", – розповіла Пташник.

Діти з її слів посміялися. Громадська діячка обурена, тому що Київ є столицею вільної й незалежної української держави. "І тут – російська мова при спілкуванні з дітьми і весь цей треш!", – акцентує вона.

"Якщо раптом хтось з батьків знає цю вчительку, підніміть це питанні у вашій школі! Вам же не байдуже, якою мовою спілкуються з вашими дітьми і чому вчать!", – закликала Пташник.

Школярі збиралися на Експоцентрі, але, вочевидь, приїхали просто як на екскурсію класом. Школа точно не приватна, вважає Пташник, є ДПА й інші предмети, яких не викладають в приватних навчальних закладах. Щобільше, клас достатньо великий – близько 30 людей.

"Чекала, щоб поговорити з цією жінкою не при дітях, але змушена бігти на зустріч, а вона все "вєщаєт"… Написала пост, бо була б сама вдячна, якби моя дитина раптом опинилась в такому трешняку і хтось мене про це попередив", – підсумувала політикиня.

Раніше мовний скандал розгорівся у Харкові. Так, співробітник піцерії відмовився обслуговувати клієнтів українською.

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