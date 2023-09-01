ПЦУ 1 вересня перейшла на новий церковний календар: що змінилося

Відтепер православні віряни святкуватимуть Різдво 25 грудня, тож піст завершуватиметься до Нового року.

Православна церква України від 1 вересня перейшла на новий календар – Новоюліанський, тож тепер зміняться дати майже всіх великих церковних свят.

Що змінилося у церковному календарі ПЦУ – читайте на ТСН.ua.

Згідно з Новоюліанським календарем, тепер віряни ПЦУ святкуватимуть більшість церковних свят, які будуть фактично "відмотані" на 13 днів назад.

Нові дати церковних свят ПЦУ

Різдво Пресвятої Богородиці – 8 вересня (замість 21 вересня).

Воздвиження Чесного Хреста Господнього – 14 вересня (замість 27 вересня).

Покров Пресвятої Богородиці – 1 жовтня (замість 14 жовтня).

Введення до Храму Пресвятої Богородиці – 21 листопада (замість 4 грудня).

Андрія Первозванного – 30 листопада (замість 13 грудня).

День святого Миколая – 6 грудня (замість 19 грудня).

Різдво – 25 грудня (замість 7 січня).

Собор Пресвятої Богородиці – 26 грудня (замість 8 січня).

День преподобної Меланії (Щедрий вечір, Маланки) – 31 грудня (замість 13 січня).

Святого Василя Великого – 1 січня (замість 14 січня).

Хрещення Господнє – 6 січня (замість 19 січня).

Стрітення Господнє – 2 лютого (замість 15 лютого).

Благовіщення Діви Марії – 25 березня (замість 7 квітня).

Різдво Іоанна Хрестителя (Івана Купала) – 24 червня (замість 7 липня).

Святих апостолів Петра та Павла – 29 червня (замість 12 липня).

День Іллі Пророка – 20 липня (замість 2 серпня).

Винесення чесних дерев Животворчого Хреста Господнього (Маковея, Медовий Спас) – 1 серпня (замість 14 серпня).

Преображення Господнє (Яблучний Спас) – 6 серпня (замість 19 серпня).

Успіння Пресвятої Богородиці – 15 серпня (замість 28 серпня).

Усікновення голови Іоанна Предтечі – 29 серпня (замість 11 вересня).

Зауважимо, відтепер різдвяний піст завершуватиметься до Нового року: триватиме від 15 листопада до 24 грудня.

Зміняться дати і Успенського посту: триватиме від 1 серпня до 14 серпня. А Петров піст завершуватиметься 28 червня замість 11 липня.

Дати яких церковних свят не зміняться

Без змін залишаються обчислення дат перехідних свят, як-от Великдень та інші. У Новоюліанському та Юліанському календарях ці правила однакові, на відміну від Григоріанського. Тож після переходу на новий календар православні віряни України та римо-католики святкуватимуть Світле Воскресіння, Вознесіння та Трійцю у різні дати.

Зміни в датах державних свят

В Україні від 1 вересня змінюються також дати державних свят, які припадають на один день із релігійними:

Різдво – 25 грудня.

День Української Державності, День хрещення Київської Русі –15 липня (День пам'яті рівноапостольного князя Київського Володимира Великого).

День захисників та захисниць – 1 жовтня (День Покрови Пресвятої Богородиці).

Дня української писемності та мови – 27 жовтня (День пам'яті Преподобного Нестора Літописця).

День усиновлення – 17 вересня (День пам'яті святих великомучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії).

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Революційне рішення ПЦУ! В Україні по-новому відзначатимуть церковні свята!

До слова, ТСН.ua інофрмував раніше про нові свята та пам’ятні дати в Україні, які з’явилися від початку війни 2014 року: календар та інфографіка змін.

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