ПЦУ може послабити або скасувати піст на Новий рік — Епіфаній

ПЦУ може послабити або скасувати піст на Новий рік — Епіфаній

Епіфаній визнав, що чимало українців порушують різдвяний піст у новорічну ніч.

Православна церква України може послабити чи скасувати піст 31 грудня і 1 січня, на той час, поки українці святкують Різдво 7 січня, а не 25 грудня.

Про це розповів предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода.

Епіфаній визнав, що чимало українців порушують різдвяний піст у новорічну ніч.

"До певної міри є порушення посту. І ми навіть обговорювали, в деяких помісних православних церквах є традиція, що на ці два дні, на 31 грудня і на 1 січня, церква може послабити піст або взагалі скасувати на два дні. Церква, як любляча мати, вона може діяти поблажливо. Як кожна мати, своїй дитині або дозволяє щось, навіть порушувати певні правила, або, навпаки, діє інколи жорстко, згідно з акривією, тобто точно згідно з правилами", — сказав ієрарх.

За його словами, у майбутньому церква може розглянути питання про послаблення посту під час святкування Нового року. Для цього треба "соборне загальне рішення церкви".

"І тому церква в майбутньому може розглянути, якщо це буде соборне загальне рішення, щоб на ці дні, поки ми не перейдемо до Новоюліанського календаря, послабити піст, щоб не було порушення. Бо, є зустріч Нового року, хоча це й не головне, багато хто не святкує цей день, але це є справді проблемою", — підсумував митрополит Епіфаній.

(Новоюліанський календар — удосконалений юліанський календар, який використовують 9 помісних православних церков. Відповідно до нього, Різдво святкується 25 грудня, як і у Католицькій церкві).

Раніше митрополит Епіфаній розповів, коли в Україні більшість святкуватиме Різдво 25 грудня.

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