Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ПЦУ створює свій монастир в Почаївській лаврі, яка поки перебуває в оренді УПЦ МП

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
222
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ПЦУ створює свій монастир в Почаївській лаврі, яка поки перебуває в оренді УПЦ МП

Фото: УНІАН

Синод ПЦУ вирішив утворити "релігійну організацію" у Почаївській Лаврі.

Синод ПЦУ вирішив зареєструвати власний монастир у Почаївській Лаврі, яка поки ще залишається в оренді в УПЦ Московського патріархату. 

Про це інформує пресслужба Православної церкви України.

"У складі Тернопільської єпархії Православної Церкви України було утворено релігійну організацію "Почаївська Свято-Успенська Лавра Тернопільської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)", – йдеться в повідомленні.

Священноархімандритом (керівником) монастиря був затверджений митрополит Тернопільський і Кременецький ПЦУ Нестор.

Синод ПЦУ також підтримав звернення митрополита Епіфанія до монахів Києво-Печерської Лаври із закиком "звільнитися від московського ярма". А також звернувся до влади з проханням надати будівлі на території Києво-Печерської лаври для монастиря ПЦУ.

© Православна Церква України/Facebook
Фото: Православна Церква України/Facebook

Раніше Олександр Ткаченко розповів, що через дії намісника монастиря УПЦ МП в Почаївській лаврі буде відкрите кримінальне провадження щодо перешкоджання користування майном держави. Міністр заявив, що Почаївську лавру та монастирі Чернігова можуть забрати в УПЦ МП.

Також повідомлялося, що суд покарав ректора Почаївської духовної семінарії УПЦ МП за проросійський допис.

Нагадаємо, до 29 березня священики УПЦ Московського патріархату мають звільнити усі будівлі Києво-Печерської лаври та передати майно державі.

Що буде з Лаврою і як вигнати російських дух зі священників Московського патріархату

Що буде з Лаврою і як вигнати російських дух зі священників Московського патріархату

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
222
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація