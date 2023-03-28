ПЦУ створює свій монастир в Почаївській лаврі, яка поки перебуває в оренді УПЦ МП

Синод ПЦУ вирішив зареєструвати власний монастир у Почаївській Лаврі, яка поки ще залишається в оренді в УПЦ Московського патріархату.

Про це інформує пресслужба Православної церкви України.

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"У складі Тернопільської єпархії Православної Церкви України було утворено релігійну організацію "Почаївська Свято-Успенська Лавра Тернопільської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)", – йдеться в повідомленні.

Священноархімандритом (керівником) монастиря був затверджений митрополит Тернопільський і Кременецький ПЦУ Нестор.

Синод ПЦУ також підтримав звернення митрополита Епіфанія до монахів Києво-Печерської Лаври із закиком "звільнитися від московського ярма". А також звернувся до влади з проханням надати будівлі на території Києво-Печерської лаври для монастиря ПЦУ.

Фото: Православна Церква України/Facebook

Раніше Олександр Ткаченко розповів, що через дії намісника монастиря УПЦ МП в Почаївській лаврі буде відкрите кримінальне провадження щодо перешкоджання користування майном держави. Міністр заявив, що Почаївську лавру та монастирі Чернігова можуть забрати в УПЦ МП.

Також повідомлялося, що суд покарав ректора Почаївської духовної семінарії УПЦ МП за проросійський допис.

Нагадаємо, до 29 березня священики УПЦ Московського патріархату мають звільнити усі будівлі Києво-Печерської лаври та передати майно державі.